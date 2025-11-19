МИНТУРИЗМА РАЗРАБОТАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД АБХАЗИИ

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министерство туризма Абхазии приступает к разработке комплексного туристического бренда республики: в Сухуме прошла конференция. Мероприятие организовано в рамках соглашения о сотрудничестве между министерством туризма Абхазии и министерством туризма и промышленности Нижегородской области.

Соглашение предусматривает экспертную поддержку со стороны специалистов из Нижнего Новгорода.

«Мы договаривались о том, что специалисты в области развития бренда приедут и поддержат нашу страну, выявят точки роста, как мы себя хотим позиционировать, какую страну мы хотим строить, какой туризм развивать в Абхазии, как можно презентовать нашу страну в целом в мире», – отметил министр туризма Абхазии Астамур Логуа.

Конференция включала два тематических семинара. Первый был ориентирован на научную и творческую интеллигенцию, а второй на представителей бизнес-сообщества Абхазии.