 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНТУРИЗМА РАЗРАБОТАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД АБХАЗИИ

Новости Среда, 19 ноября 2025 18:37
Оцените материал
(0 голосов)
МИНТУРИЗМА РАЗРАБОТАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД АБХАЗИИ

Сухум. 19 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министерство туризма Абхазии приступает к разработке комплексного туристического бренда республики: в Сухуме прошла конференция. Мероприятие организовано в рамках соглашения о сотрудничестве между министерством туризма Абхазии и министерством туризма и промышленности Нижегородской области.

Соглашение предусматривает экспертную поддержку со стороны специалистов из Нижнего Новгорода.

«Мы договаривались о том, что специалисты в области развития бренда приедут и поддержат нашу страну, выявят точки роста, как мы себя хотим позиционировать, какую страну мы хотим строить, какой туризм развивать в Абхазии, как можно презентовать нашу страну в целом в мире», – отметил министр туризма Абхазии Астамур Логуа.

Конференция включала два тематических семинара. Первый был ориентирован на научную и творческую интеллигенцию, а второй на представителей бизнес-сообщества Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 19 ноября 2025 18:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МАТЧ-РЕВАНШ МЕЖДУ СБОРНЫМИ ФНЛ И МЕДИАЛИГИ ПРОЙДЁТ В АБХАЗИИ 5 ДЕКАБРЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.