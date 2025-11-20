В АБХАЗИИ ЗАПУСТИЛИ АНГИОГРАФ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА СОСУДАХ

Сухум. 20 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Республиканском сосудистом центре Абхазии провели первые операции с использованием ангиографа, запущенного благодаря России. Раньше такие вмешательства были доступны только за пределами республики.

За ходом первой операции на новом оборудовании, которую выполнили абхазские специалисты совместно с медиками Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени Чазова, наблюдали президент Бадра Гунба, министр здравоохранения Эдуард Бутба и главный врач Эрик Хатхва.

По словам врачей, всё прошло успешно.

«Мы очень давно ждали создания таких условий в Абхазии, когда можно оперативно принимать решение по экстренной госпитализации. Я уверен, что это спасет жизни многих сотен наших соотечественников. Это очень важная работа», – подчеркнул Бадра Гунба.

Оборудование стоимостью 100 млн рублей приобретено на российскую финансовую помощь. Помещение построено на территории Сухумской республиканской больницы. Всё это стало результатом братского сотрудничества с Россией, договорённости были достигнуты ещё в феврале 2025 во время визита Бадры Гунба в Москву.

Минздрав РФ незамедлительно выделил средства на закупку и запуск этого критически важного оборудования для здоровья народа Абхазии.

Ежегодно около 750 пациентов выезжали из Абхазии для ангиографических исследований. Новый аппарат позволит проводить диагностику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний на месте.