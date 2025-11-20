 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАПУСТИЛИ АНГИОГРАФ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА СОСУДАХ

Новости Четверг, 20 ноября 2025 17:46
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ЗАПУСТИЛИ АНГИОГРАФ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА СОСУДАХ

Сухум. 20 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Республиканском сосудистом центре Абхазии провели первые операции с использованием ангиографа, запущенного благодаря России. Раньше такие вмешательства были доступны только за пределами республики.

За ходом первой операции на новом оборудовании, которую выполнили абхазские специалисты совместно с медиками Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени Чазова, наблюдали президент Бадра Гунба, министр здравоохранения Эдуард Бутба и главный врач Эрик Хатхва.

По словам врачей, всё прошло успешно.

«Мы очень давно ждали создания таких условий в Абхазии, когда можно оперативно принимать решение по экстренной госпитализации. Я уверен, что это спасет жизни многих сотен наших соотечественников. Это очень важная работа», – подчеркнул Бадра Гунба.

Оборудование стоимостью 100 млн рублей приобретено на российскую финансовую помощь. Помещение построено на территории Сухумской республиканской больницы. Всё это стало результатом братского сотрудничества с Россией, договорённости были достигнуты ещё в феврале 2025 во время визита Бадры Гунба в Москву.

Минздрав РФ незамедлительно выделил средства на закупку и запуск этого критически важного оборудования для здоровья народа Абхазии.

Ежегодно около 750 пациентов выезжали из Абхазии для ангиографических исследований. Новый аппарат позволит проводить диагностику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний на месте.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 20 ноября 2025 17:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕДСТАВИТЕЛИ АПЦ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА В МВД ПРОХОДИТ АТТЕСТАЦИЯ БОЕВОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.