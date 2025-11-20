В МВД ПРОХОДИТ АТТЕСТАЦИЯ БОЕВОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ

Сухум. 20 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В МВД Абхазии проводится ежегодная аттестация боевой и физической подготовки сотрудников органов внутренних дел. Это плановое мероприятие, регламентированное приказом вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, направлено на поддержание высокого уровня профессионализма и готовности личного состава к выполнению служебных задач.

Состояние физической подготовленности сотрудников органов внутренних дел приоритетно. Оно не только отражается в их характеристиках, но и является обязательным критерием при перемещении в оперативные и строевые подразделения, а также при продвижении по службе. Такой подход подчеркивает поддержание высокого уровня физической формы для успешного и эффективного выполнения служебных обязанностей.

Соревнования и тренировки, проводимые в рамках аттестации, охватывают широкий спектр дисциплин. Сотрудники демонстрируют свои навыки в беге на короткие и длинные дистанции (кросс), подтягиваниях, отжиманиях и приседаниях.

Мероприятия по проверке уровня физической подготовки проводятся среди личного состава всех управлений и отделов органов внутренних дел, а также подразделений центрального аппарата МВД. Это гарантирует, что каждый сотрудник, независимо от места службы, проходит оценку своей физической готовности. Проведение проверок осуществляется в соответствии с установленным планом и графиком.

Прием зачетов по нормативам физической подготовки личного состава осуществляет управление по воспитательной работе МВД. При выполнении упражнений строго соблюдаются правила и техника, установленные в нормативах физо МВД. Это обеспечивает единообразие и объективность оценки, а также гарантирует безопасность сотрудников во время выполнения упражнений.

Нормативы физической подготовки установлены с учетом пола и возраста сотрудников. Такой подход позволяет объективно оценивать уровень подготовки каждого милиционера, учитывая индивидуальные особенности и специфику выполняемых задач.

Ежегодная аттестация боевой и физической подготовки в МВД Абхазии – это не просто формальность, а важный инструмент для поддержания высокого уровня профессионализма, дисциплины и боеготовности сотрудников органов внутренних дел.

Об этом сообщает сайт МВД.