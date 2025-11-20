ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПАРЫ 1/4 ФИНАЛА

Сухум. 20 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Стыковые матчи позади и уже сформированы пары четвертьфиналов турнира по мини-футболу среди команд министерств и ведомств Абхазии.

Результаты стыковых матчей турнира: ГСО одержало уверенную победу над Сбербанком – 7:3, а ЦСН в упорной борьбе переиграл Министерство экономики – 3:1. В одном из самых напряженных матчей дня МВД вырвало победу у Государственного таможенного комитета – 3:2, Министерство здравоохранения и Генеральная прокуратура провели результативную встречу, где сильнее оказалась прокуратура – 9:5.