НА УЛИЦЕ ВАЙНАХСКОЙ НАЧАЛИСЬ МАСШТАБНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Новости Четверг, 20 ноября 2025 18:04
НА УЛИЦЕ ВАЙНАХСКОЙ НАЧАЛИСЬ МАСШТАБНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 20 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Канализирование, обновление коммуникаций, устройство дорожного полотна: на улице Вайнахская начались масштабные ремонтные работы. Здесь планировалось уложить бетонное дорожное покрытие, но в ходе подготовительных работ выяснилось, что на участке не проложена канализация.

«Глава Сухума Тимур Агрба поручил в первую очередь канализировать улицу. Таким образом, мы проложим около 1 километра коммуникаций. Работы по водоотведению разделили на два этапа: первый этап работ на 800 метров, следующий – чуть более 200 метров.

Производство работ по прокладке канализации планируется завершить до конца 2025 года и затем сразу приступить к реализации уже запланированного проекта по бетонированию улицы Вайнахская», – сообщил заместитель главы Администрации города Сухум Константин Тарба.

