АВТОПАРК СТОЛИЧНЫХ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПОПОЛНИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ СПЕЦТЕХНИКОЙ

Новости Четверг, 20 ноября 2025 18:06
АВТОПАРК СТОЛИЧНЫХ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПОПОЛНИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ СПЕЦТЕХНИКОЙ

Сухум. 20 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Автопарк сухумской администрации пополнился новой спецтехникой – мусороуборочной машиной от российского производителя «КамАЗ». Коммунальные службы столичной администрации испытывают большую потребность в данной технике. Ежедневно мусороуборочные машины собирают мусор по городу и отвозят его в Гал.

Данный автомобиль является меценатской помощью городу. Ранее две аналогичные машины были приобретены по поручению главы Тимура Агрба.

