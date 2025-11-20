АВТОПАРК СТОЛИЧНЫХ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПОПОЛНИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ СПЕЦТЕХНИКОЙ
Новости Четверг, 20 ноября 2025 18:06
Сухум. 20 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Автопарк сухумской администрации пополнился новой спецтехникой – мусороуборочной машиной от российского производителя «КамАЗ». Коммунальные службы столичной администрации испытывают большую потребность в данной технике. Ежедневно мусороуборочные машины собирают мусор по городу и отвозят его в Гал.
Данный автомобиль является меценатской помощью городу. Ранее две аналогичные машины были приобретены по поручению главы Тимура Агрба.
