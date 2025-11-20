БИЗНЕСМЕНЫ ГЕРМАНИИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ АБХАЗИЕЙ

Сухум. 20 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. По приглашению президента Ассоциации предпринимателей Бранденбурга д-ра Буркхарда Грайфа, представитель Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Германии Вольфганг Матцке принял участие в заседании членов Ассоциации.

Он рассказал участникам мероприятия об экономическом и инвестиционном потенциале Абхазии, а также о вызовах, стоящих перед республикой. Кроме того, он затронул исторические и культурные аспекты страны.

«Благоприятный климат, наличие полезных ископаемых и других природных ресурсов свидетельствуют о высокой возможности развития соответствующих отраслей. Наличие свободных сегментов рынка, а также политика государства, направленная на стимулирование инвестиционной деятельности, создают условия для получения прибыли», – подчеркнул Вольфганг Матцке.

Затем состоялся показ фильма об Абхазии, подготовленный Торгово-промышленной палатой.

Участники встречи – бизнесмены из Берлина, Бранденбурга и Саксонии, – задавали

вопросы о торговых отношениях Абхазии с другими странами, в частности – с Китаем и Россией. Многие из них выразили искреннюю заинтересованность в посещении республики.

«Мы надеемся на скорейшую нормализацию ситуации в мире, что, несомненно, откроет большие перспективы для взаимодействия бизнес-кругов Германии с коллегами из Абхазии», – констатировал д-р Грайф.

В завершение вечера гостям была представлена алкогольная продукция абхазских производителей.