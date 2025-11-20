 

В ГОСКОМИТЕТЕ ПРИНЯЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ XV ФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ПАРА-АРТ»

Четверг, 20 ноября 2025 18:10
В ГОСКОМИТЕТЕ ПРИНЯЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ XV ФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ПАРА-АРТ»

Сухум. 20 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта приняли победителей и призеров XV фестиваля культуры и спорта «Пара-Арт» среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и зрения. Фестиваль проходил в Сочи и объединил спортсменов с инвалидностью из десяти субъектов Российской Федерации и Республики Абхазия.

Программа фестиваля в этом году включала как традиционные дисциплины - настольный теннис, трейл-ориентирование, бочча, дартс, лазерный парабиатлон, - так и новые виды состязаний: керлинг на колясках, фехтование, городошный спорт, мини-волей и танцы на колясках.

Зампредседателя Госкомитета Беслан Карчава, обращаясь к спортсменам, отметил: «Ваше участие – это пример силы духа, воли и стремления к совершенству. Мы гордимся каждым из вас. Вы - пример для всей молодежи Абхазии. Благодарю спортсменов и их родителей за стойкость, труд и преданность выбранному пути», – отметил он.

Президент Паралимпийского комитета Абхазии Леон Цвижба выразил благодарность Госкомитету и подчеркнул важность поддержки спортсменов:

«Благодарю всех, кто способствует развитию паралимпийского спорта и поддерживает наших спортсменов. Мы высоко ценим внимание и поддержку, оказываемые нашим ребятам», – сказал Цвижба.

В завершении спортсменам были вручены денежные вознаграждения.

Прочитано 4 раз

