КРАСНОДАР И СУХУМ ОТМЕТИЛИ 13 ЛЕТ ПОБРАТИМСТВА
Сухум. 20 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Делегация столицы Республики Абхазия прибыла в Краснодар в рамках Международной сельхозвыставки «ЮГАГРО-2025». Сухум и Краснодар связаны побратимскими отношениями с 2012 года. Прием прошел в администрации города, гостей приветствовал заместитель главы Максим Онищенко.
На протяжении этих лет наши города связывают дружеские отношения, полезные обеим сторонам. Мы рады, что ваш визит состоялся в рамках посещения крупнейшей сельскохозяйственной выставки в России, – отметил вице-мэр Краснодара.
Сухумскую сторону представлял замглавы администрации Автандил Сурманидзе. Он подчеркнул, что опыт Краснодара ценен и применим в условиях Абхазии. Сурманидзе подчеркнул, что между городами установились теплые, братские отношения и их готовы развивать дальше.
Стороны обсудили взаимодействие в сфере культуры, образования и здравоохранения. Также прозвучало приглашение делегации Краснодара на празднование 2510-летия Сухума в 2026 году.
После встречи гости возложили цветы к Вечному огню, посетили выставку «Города-побратимы» в музее имени Фелицына и ознакомились с промышленной инфраструктурой города.
Последнее от Super User
