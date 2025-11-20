КРАСНОДАР И СУХУМ ОТМЕТИЛИ 13 ЛЕТ ПОБРАТИМСТВА

Сухум. 20 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Делегация столицы Республики Абхазия прибыла в Краснодар в рамках Международной сельхозвыставки «ЮГАГРО-2025». Сухум и Краснодар связаны побратимскими отношениями с 2012 года. Прием прошел в администрации города, гостей приветствовал заместитель главы Максим Онищенко.

На протяжении этих лет наши города связывают дружеские отношения, полезные обеим сторонам. Мы рады, что ваш визит состоялся в рамках посещения крупнейшей сельскохозяйственной выставки в России, – отметил вице-мэр Краснодара.

Сухумскую сторону представлял замглавы администрации Автандил Сурманидзе. Он подчеркнул, что опыт Краснодара ценен и применим в условиях Абхазии. Сурманидзе подчеркнул, что между городами установились теплые, братские отношения и их готовы развивать дальше.

Стороны обсудили взаимодействие в сфере культуры, образования и здравоохранения. Также прозвучало приглашение делегации Краснодара на празднование 2510-летия Сухума в 2026 году.

После встречи гости возложили цветы к Вечному огню, посетили выставку «Города-побратимы» в музее имени Фелицына и ознакомились с промышленной инфраструктурой города.