В АГУ ВРУЧИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА СОТРУДНИКАМ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ

Сухум. 20 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете состоялась торжественная церемония вручения свидетельств слушателям курсов повышения квалификации по специальности «Юриспруденция» для сотрудников Государственного управления по землепользованию и земельному кадастру. ​В ней приняли участие начальник отдела науки и аспирантуры АГУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Тимур Шалов и директор Государственной кадастровой палаты РА Темур Сангулия.

Торжественное мероприятие открыла директор Республиканского центра повышения квалификации и переподготовки кадров при АГУ Медея Ченгелия. Она рассказала, что основной целью курсов было формирование компетенций в области рационального управления земельными ресурсами, включая их учет, оценку, контроль использования и обеспечение эффективного использования земли в соответствии с ее природными, экономическими и социальными условиями.

В рамках обучения сотрудники Государственного управления по землепользованию и земельному кадастру посещали лекции, тренинги и мастер-классы, проводимые профессорско-преподавательским составом юридического факультета АГУ. После завершения курсов каждый слушатель написал итоговый реферат.

Слушатели курсов отметили, что за время прохождения сессии они получили ценные знания в области кадастровой деятельности, расширили профессиональные горизонты и актуализировали свои компетенции.

Об этом сообщает сайт АГУ.