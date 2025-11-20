БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ ДОМИНО

Главы международных федераций домино прибыли в Абхазию для участия в Открытом Международном турнире памяти первого президента Федерации домино Абхазии Артура Габуния. Турнир пройдет с 21 по 24 ноября в Новом Афоне.

Во встрече приняли участие вице-премьер, и. о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, президент Федерации домино Абхазии Теймураз Лакербая и председатель Фонда памяти Артура Габуния Алмас Габуния.

«Рад вас видеть! В Абхазии будет проходить Международный турнир памяти первого президента Федерации домино Абхазии Артура Махазовича Габуния – человека, который стоял у истоков создания федерации домино. Очень важно чтить его память. Благодарю вас за уважение, которое вы проявляете к этому человеку и к нашей стране!» – сказал Бадра Гунба.

Президент заявил, что Абхазия готова в 2027 году принять Чемпионат мира по домино.

«Мы гордимся тем, что у нас в Абхазии в 2011 году проходил чемпионат мира по домино. Для нас это очень важное событие, и, пользуясь нашей встречей, хотел бы сказать, что мы готовы в 2027 году еще раз принять чемпионат мира по домино», – сказал Бадра Гунба.

Президент подчеркнул, что абхазская команда достойно представляет свою страну и демонстрирует высокий уровень профессионализма.

«Очень приятно, что все больше людей увлекается этим видом спорта. Мы и дальше будем поддерживать своих соотечественников и будем рады проводить такие турниры», – сказал Бадра Гунба.

Гости поблагодарили главу государства за теплый прием и возможность принять участие в Международном турнире, подчеркнув, что для них это большая честь – находиться в Абхазии, и что они не могли пропустить это важное событие, приехав все вместе для участия в турнире памяти Первого президента Федерации домино Абхазии Артура Габуния.

Президент Международной федерации домино Мануель Окендо отметил, что за 14 лет, прошедших после Чемпионата мира 2011 года, Абхазия преобразилась.

«Я был на чемпионате в Абхазии 14 лет назад, могу сказать, что здесь за это время все изменилось. Я вижу, как все строится и становится лучше, это приятно видеть», – сказал он.

Мануель Окендо также сообщил, что в настоящее время они находятся на стадии обсуждения возможности проведения Чемпионата мира по домино в Абхазии в 2027 году.

Глава Федерации домино Венесуелы Ефрайн Веласкес передал президенту Бадре Гунба теплые слова приветствия от президента Венесуелы Николаса Мадуро и слова благодарности за то, что они сегодня здесь присутствуют.

Глава государства подчеркнул, что такие визиты и спортивное сотрудничество имеют огромное значение, поскольку способствуют укреплению дружественных отношений между народами.

«Дорогие друзья, еще раз благодарю вас за визит в Абхазию. Для нас очень важно понимать и чувствовать поддержку наших друзей. Спорт – это то, что объединяет людей. Я чувствую теплоту взаимоотношений в рамках вашего содружества Международной федерации домино. Это именно то, что делает людей ближе в современном, очень тяжелом мире, когда, к сожалению, нарастают противоречия. Именно люди с таким отношением, как у вас, позволяют сохранить человеческие, теплые взаимоотношения между народами. Ваш визит сегодня тепло откликнется в сердцах наших соотечественников.

Вы – люди, которые сажают за один стол людей с разной культурой, самобытностью и традициями. Несмотря на все сложности, противоречия и политические барьеры, вы находите решение, которое делает людей ближе. Вы сохраняете исключительно важные человеческие качества и ценности в рамках своего сообщества», – сказал Бадра Гунба.