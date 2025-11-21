В ПАРКЕ СЛАВЫ СУХУМА ВЫСАЖЕНЫ САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ, В ПАМЯТЬ О ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Сухум. 21 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. По обращению движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» и по поручению главы Администрации Сухума Тимура Агрба в Парке Славы высажены семь саженцев деревьев. Председатель движения Гули Кичба рассказала, что акция приурочена ко Дню пропавших без вести, который отмечается 30 августа.

«Из-за августовской жары перенесли акцию на ноябрь, на благоприятный осенний период, чтобы саженцы прижились. Я думаю, что это очень значимое событие, в Парке Славы ранее мы установили фонтан, в память о без вести пропавших, сегодня высаживаем деревья. Администрация города Сухум нас поддержала и мы вместе выбрали породы деревьев, которые будут весь год цвести. Здесь похоронены и опознанные, и неопознанные защитники Родины, это место, куда всегда все приходят почтить память воинов. Парк должен обновляться и нам приятно, что акция состоялась», – сказала Гули Кичба.

Заместитель начальника ЖКХ Администрации Сухума Елена Атепина отметила, что высажены деревья особого цветения, которых в Парке Славы ещё не было.

«Мы подбирали то, чего не хватало в парке. Лагерстремия, «Евгения» и кедр повислый прекрасно в нашей среде субтропической себя показали в городской черте. По поручению главы администрации был отобран материал такой, чтобы он действительно был цветущий, в память ребят, которые без вести пропали», – сказала Елена Атепина.

В акции приняли участие также представители Государственной комиссии по пропавшим без вести и Администрации города Сухум.