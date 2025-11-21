 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ

Новости Пятница, 21 ноября 2025 16:31
Оцените материал
(0 голосов)
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ

Сухум. 21 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Под председательством вице-премьера Вараздата Миносян состоялось расширенное совещание по вопросам усиления внутриреспубликанского контроля за обеспечением выплаты пенсий гражданам Республики Абхазия, в том числе гражданам Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия. В нем приняли участие министр юстиции, врио министра социального обеспечения и демографической политики, представители Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

В целях обеспечения выполнения абхазской стороной условий заключенного с Российской Федерацией соглашения от 14 апреля 2015 года «О пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия», рассмотрены вопросы, связанные с несвоевременным представлением Министерству социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия информации о факте смерти пенсионеров.

Принимая во внимание позиции и предложения, изложенные представителями заинтересованных органов и организаций, принявших участие в совещании, были даны соответствующим государственным организациям поручения, направленные:

– на обеспечение усиления межведомственного обмена и контроля в вопросах взаимодействия Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения для решения существующих задач в данной сфере;

– на усиление ведения адресного контроля: совершенствование адресной сверки и подготовки информации районными и сельскими администрациями, предоставляемой Министерству социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 21 ноября 2025 16:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПАРКЕ СЛАВЫ СУХУМА ВЫСАЖЕНЫ САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ, В ПАМЯТЬ О ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТ РАБОТАТЬ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.