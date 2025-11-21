СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ

Сухум. 21 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Под председательством вице-премьера Вараздата Миносян состоялось расширенное совещание по вопросам усиления внутриреспубликанского контроля за обеспечением выплаты пенсий гражданам Республики Абхазия, в том числе гражданам Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия. В нем приняли участие министр юстиции, врио министра социального обеспечения и демографической политики, представители Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

В целях обеспечения выполнения абхазской стороной условий заключенного с Российской Федерацией соглашения от 14 апреля 2015 года «О пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия», рассмотрены вопросы, связанные с несвоевременным представлением Министерству социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия информации о факте смерти пенсионеров.

Принимая во внимание позиции и предложения, изложенные представителями заинтересованных органов и организаций, принявших участие в совещании, были даны соответствующим государственным организациям поручения, направленные:

– на обеспечение усиления межведомственного обмена и контроля в вопросах взаимодействия Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения для решения существующих задач в данной сфере;

– на усиление ведения адресного контроля: совершенствование адресной сверки и подготовки информации районными и сельскими администрациями, предоставляемой Министерству социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.