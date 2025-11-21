 

ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТ РАБОТАТЬ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

Новости Пятница, 21 ноября 2025 16:33
ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТ РАБОТАТЬ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

Сухум. 21 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В зимний период электропоезд «Диоскурия» продолжит работать в обычном режиме. Об этом сообщил начальник пассажирской службы РУП «Абхазская железная дорога» Руслан Харазия.

С мая текущего года электропоезд перевез более 355 тысяч пассажиров.

В ведомстве отмечают, что от граждан и гостей республики поступает множество положительных отзывов о работе «Диоскурии».

