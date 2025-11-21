В НОВОМ АФОНЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ДОМИНО ПАМЯТИ АРТУРА ГАБУНИЯ

Сухум. 21 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Новом Афоне стартовал открытый Международный турнир по профессиональному домино памяти первого президента Федерации домино Абхазии Артура Габуния. Соревнования проходят с 21 по 23 ноября. В турнире участвуют 80 спортсменов из США, Венесуэлы, Доминиканской Республики, России, Абхазии и Пуэрто-Рико.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, глава администрации Нового Афона Темур Отырба, президент Международной федерации домино (США) Мануэль Окендо, президент Федерации домино Венесуэлы Ефрайн Веласкес, президент Доминиканской федерации домино Хуакин Мартинес, президент Федерации домино России Борис Борзов, президент Федерации домино Санкт-Петербурга Владимир Корнеев, президент Федерации домино Абхазии Темур Лакербая, министр по налогам и сборам Эдгар Бения.

Глава администрации Нового Афона Отырба поприветствовал участников и гостей:

«Уверен, что мы увидим не только мастерство, но и искренние эмоции. Новый Афон всегда радушно принимает гостей. Надеюсь, помимо игры, вы сможете насладиться красотой и гостеприимством нашего города. Успехов всем участникам».

Таращ Хагба подчеркнул значимость события: «Мы рады приветствовать всех участников и гостей на турнире, который посвящен памяти Артура Габуния – талантливого игрока, вдохновенного организатора и человека, внесшего огромный вклад в развитие домино в Абхазии. Его страсть к игре, мастерство и чувство товарищества навсегда останутся в сердцах тех, кто его знал, и будут вдохновлять новые поколения спортсменов».

Хагба отметил, что соревнования объединили игроков из разных стран: «Домино – это не просто игра, это искусство стратегии и логики, которое стирает границы. Мы благодарны всем, кто участвовал в подготовке турнира, и желаем спортсменам честной и яркой борьбы».

Президент Федерации домино Абхазии Темур Лакербая напомнил, что организация, основанная в 2005 году, в этом году отмечает 20-летие.

«Мы хотим, чтобы Абхазия стала местом продвижения спорта, в данном случае - домино. У нас есть опыт проведения чемпионата мира, и мы все гордились тем, как он прошел. В первую очередь это заслуга Артура Махазовича Габуния. Я благодарю руководителей международных федераций, которые вместе с ним развивали домино», – отметил Лакербая.

Президент Международной федерации домино Мануэль Окендо подчеркнул символичность турнира: «Это событие объединяет спортсменов, преданных игре. Турнир посвящен Артуру Габуния, чье наследие живет в сердцах тех, кому посчастливилось его знать. Артур был не только увлеченным игроком, но и человеком крепкого духа. Мы отдаем дань его памяти, его труду и любви к спорту. Благодарю его сына Алмаса и организаторов турнира – их усилия доказывают, что дело Артура продолжает жить. Пусть каждая партия на турнире станет данью его духу и памяти. Желаю всем честной и успешной игры».

Президент Федерации домино России Борис Борзов отметил личную связь с Артуром Габуния: «Я рад присутствовать на турнире памяти моего близкого друга. Артур был ярчайшим представителем абхазского народа – искренним, добрым, честным. Он умел прощать – качество, которым обладают немногие».

Президент Федерации домино Санкт-Петербурга Владимир Корнеев добавил: «Это уже одиннадцатый международный турнир в честь Артура Габуния, и я надеюсь, что он будет проводиться в Абхазии всегда. Артур был большим другом для всех, кто его знал».

Затем для гостей выступила детская хореографическая студия государственного ансамбля «Шаратын» имени Эдуарда Бебия «Яйрума».

Открытие турнира состоялось семью турами индивидуального зачета. Соревнования проходят в индивидуальном и командном форматах: индивидуальный зачет включает 13 туров, командный – 12, по четыре игрока в команде.

На 22 ноября запланировано десять туров, на 23 ноября – еще восемь.

Каждая партия продолжается до набора 200 баллов. На игру отводится 35 минут, и она должна закончиться победой одной из пар. В случае равенства баллов игра продолжается дополнительным раундом.

Призовой фонд турнира составляет 3 000 000 рублей.