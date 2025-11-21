 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» ЗАПУСТИТ ПРОЕКТЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МИНПРОСОМ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 21 ноября 2025 17:57
Оцените материал
(0 голосов)
ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» ЗАПУСТИТ ПРОЕКТЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МИНПРОСОМ АБХАЗИИ

Сухум. 21 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Глава организации «Знание» Максим Древаль сообщил, что Абхазия рассматривается как потенциальная площадка для следующего марафона проектов «Знание. Первые», «Знание. Герои» и «Знание. Игра». Усилится просветительская работа с лекторами из России и Абхазии.

«Общество «Знание» заключило соглашение о сотрудничестве с Министерством просвещения Республики Абхазия. Оно уже имеет успешный опыт совместных инициатив и теперь намерено развивать отношения на новом уровне в полном объеме.

Максим Древаль также подчеркнул, что организация имеет намерение наладить систематическую просветительскую деятельность с участием лекторов, представляющих как Россию, так и Абхазию.

«Мы собираемся акцентировать внимание на таких темах, как Великая Отечественная война, экология, здоровый образ жизни, профориентация и другие направления, значимые для молодёжи», – подчеркнул он.

Первый федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» был организован в мае 2021 года, представив новый этап в истории общества «Знание». В роли лекторов выступают известные государственные и общественные лидеры, эксперты в бизнесе, учёные, спортсмены, герои России, а также мастера культуры и искусства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 21 ноября 2025 18:02

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В НОВОМ АФОНЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ДОМИНО ПАМЯТИ АРТУРА ГАБУНИЯ В АБХАЗИИ ОТКРЫЛСЯ ФИЛИАЛ ЦЕНТРА НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.