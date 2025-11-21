ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» ЗАПУСТИТ ПРОЕКТЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МИНПРОСОМ АБХАЗИИ

Сухум. 21 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Глава организации «Знание» Максим Древаль сообщил, что Абхазия рассматривается как потенциальная площадка для следующего марафона проектов «Знание. Первые», «Знание. Герои» и «Знание. Игра». Усилится просветительская работа с лекторами из России и Абхазии.

«Общество «Знание» заключило соглашение о сотрудничестве с Министерством просвещения Республики Абхазия. Оно уже имеет успешный опыт совместных инициатив и теперь намерено развивать отношения на новом уровне в полном объеме.

Максим Древаль также подчеркнул, что организация имеет намерение наладить систематическую просветительскую деятельность с участием лекторов, представляющих как Россию, так и Абхазию.

«Мы собираемся акцентировать внимание на таких темах, как Великая Отечественная война, экология, здоровый образ жизни, профориентация и другие направления, значимые для молодёжи», – подчеркнул он.

Первый федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» был организован в мае 2021 года, представив новый этап в истории общества «Знание». В роли лекторов выступают известные государственные и общественные лидеры, эксперты в бизнесе, учёные, спортсмены, герои России, а также мастера культуры и искусства.