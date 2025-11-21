ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» ЗАПУСТИТ ПРОЕКТЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МИНПРОСОМ АБХАЗИИ
Сухум. 21 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Глава организации «Знание» Максим Древаль сообщил, что Абхазия рассматривается как потенциальная площадка для следующего марафона проектов «Знание. Первые», «Знание. Герои» и «Знание. Игра». Усилится просветительская работа с лекторами из России и Абхазии.
«Общество «Знание» заключило соглашение о сотрудничестве с Министерством просвещения Республики Абхазия. Оно уже имеет успешный опыт совместных инициатив и теперь намерено развивать отношения на новом уровне в полном объеме.
Максим Древаль также подчеркнул, что организация имеет намерение наладить систематическую просветительскую деятельность с участием лекторов, представляющих как Россию, так и Абхазию.
«Мы собираемся акцентировать внимание на таких темах, как Великая Отечественная война, экология, здоровый образ жизни, профориентация и другие направления, значимые для молодёжи», – подчеркнул он.
Первый федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» был организован в мае 2021 года, представив новый этап в истории общества «Знание». В роли лекторов выступают известные государственные и общественные лидеры, эксперты в бизнесе, учёные, спортсмены, герои России, а также мастера культуры и искусства.
Последнее от Super User
- ДЕЛЕГАЦИЯ АГУ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ МГУ
- В АБХАЗИИ ОТКРЫЛСЯ ФИЛИАЛ ЦЕНТРА НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ
- В НОВОМ АФОНЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ДОМИНО ПАМЯТИ АРТУРА ГАБУНИЯ
- ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТ РАБОТАТЬ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
- СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ