В АБХАЗИИ ОТКРЫЛСЯ ФИЛИАЛ ЦЕНТРА НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ
Сухум. 21 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Деятельность филиала Центра народной дипломатии, который открылся в Абхазском государственном университете направлена на развитие сотрудничества Абхазии с российскими и зарубежными институтами.
«Без всякого сомнения сегодняшний день является историческим. Открытие отделения ЦНД в стенах Абхазского государственного университета – это очень знаковое событие», – отметил первый проректор АГУ, доцент кафедры зоологии Роман Дбар.
Центр народной дипломатии – международная общественная некоммерческая организация. Он занимается развитием международных связей, культурного обмена и образовательных инициатив.
«Уверен, что Центр народной дипломатии внесет весомый вклад в процессы совместного образования», – подчеркнул депутат Государственной думы Дмитрий Савельев.
Последнее от Super User
