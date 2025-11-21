 

июня 24 2024

В АБХАЗИИ ОТКРЫЛСЯ ФИЛИАЛ ЦЕНТРА НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Новости Пятница, 21 ноября 2025 18:05
В АБХАЗИИ ОТКРЫЛСЯ ФИЛИАЛ ЦЕНТРА НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Сухум. 21 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Деятельность филиала Центра народной дипломатии, который открылся в Абхазском государственном университете направлена на развитие сотрудничества Абхазии с российскими и зарубежными институтами.

«Без всякого сомнения сегодняшний день является историческим. Открытие отделения ЦНД в стенах Абхазского государственного университета – это очень знаковое событие», – отметил первый проректор АГУ, доцент кафедры зоологии Роман Дбар.

Центр народной дипломатии – международная общественная некоммерческая организация. Он занимается развитием международных связей, культурного обмена и образовательных инициатив.

«Уверен, что Центр народной дипломатии внесет весомый вклад в процессы совместного образования», – подчеркнул депутат Государственной думы Дмитрий Савельев.

