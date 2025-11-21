 

ДЕЛЕГАЦИЯ АГУ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ МГУ

Пятница, 21 ноября 2025 18:10
ДЕЛЕГАЦИЯ АГУ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ МГУ

Сухум. 21 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Делегация ​Абхазского государственного университета с официальным рабочим визитом прибыла в Москву, где примет участие в ряде мероприятий, которые пройдут 21-22 ноября в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.

В рамках визита запланированы встречи представителей АГУ со своими коллегами на факультете политологии МГУ. Здесь же, в Шуваловском корпусе, состоится открытие фотовыставки «Абхазия – страна души».

Главная цель поездки – укрепление академического партнерства, обмен опытом и планирование совместных научных проектов.

Ключевым событием станет проведение Круглого стола «Абхазия и Россия: новый этап международного сотрудничества», на котором эксперты обсудят перспективы развития двусторонних отношений.

​Кроме того, в программу мероприятий включен лекционный день, в ходе которого преподаватели АГУ выступят с докладами, охватывающими геополитические, исторические и экономические аспекты российско-абхазских отношений.

Для участников будет проведена викторина, победители которой получат уникальный приз – пять путевок на отдых в Абхазии летом 2026 года.

​В мероприятиях в качестве почетных гостей также примут участие сотрудники Посольства Республики Абхазия в РФ, представители РОО «Московская абхазская диаспора», известные деятели культуры и студенты из Абхазии, обучающиеся в МГУ.

Об этом сообщает сайт АГУ.

