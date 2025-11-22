 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КРАСНОДАРЕ СОСТОЯЛСЯ ПРИЁМ ДЕЛЕГАЦИИ ГОРОДА СУХУМА

Новости Суббота, 22 ноября 2025 19:18
Оцените материал
(0 голосов)
В КРАСНОДАРЕ СОСТОЯЛСЯ ПРИЁМ ДЕЛЕГАЦИИ ГОРОДА СУХУМА

Сухум. 22 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Краснодар прибыла делегация в составе замглавы Администрации Сухума Автандила Сурманидзе и главного специалиста отдела международных связей Администрации города Сухум Дениса Рачителева, для участия в 32-й Международной выставке «ЮГАГРО». Побратимские отношения со столицей республики были установлены 13 лет назад.

Гостей приветствовал заместитель главы кубанской столицы Максим Онищенко.

«На протяжении этих лет наши города связывают дружеские отношения, полезные обеим сторонам. Мы рады, что ваш визит состоялся в рамках посещения крупнейшей сельскохозяйственной выставки в России. Вы можете ознакомиться с новыми технологиями, наладить полезные контакты. При этом близость наших регионов открывает большие возможности для дальнейшего взаимодействия», – отметил Максим Онищенко.

В 2026-м году Сухуму исполнится 2510 лет, и замглавы администрации абхазского города пригласил краснодарскую делегацию принять участие в торжествах в столице с большой историей.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 22 ноября 2025 19:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛЕГАЦИЯ АГУ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ МГУ ВЫСТАВКА «СВОИ» ОТКРЫЛАСЬ НА ПЛОЩАДИ У ДРАМТЕАТРА В СУХУМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.