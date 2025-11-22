В КРАСНОДАРЕ СОСТОЯЛСЯ ПРИЁМ ДЕЛЕГАЦИИ ГОРОДА СУХУМА

Сухум. 22 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Краснодар прибыла делегация в составе замглавы Администрации Сухума Автандила Сурманидзе и главного специалиста отдела международных связей Администрации города Сухум Дениса Рачителева, для участия в 32-й Международной выставке «ЮГАГРО». Побратимские отношения со столицей республики были установлены 13 лет назад.

Гостей приветствовал заместитель главы кубанской столицы Максим Онищенко.

«На протяжении этих лет наши города связывают дружеские отношения, полезные обеим сторонам. Мы рады, что ваш визит состоялся в рамках посещения крупнейшей сельскохозяйственной выставки в России. Вы можете ознакомиться с новыми технологиями, наладить полезные контакты. При этом близость наших регионов открывает большие возможности для дальнейшего взаимодействия», – отметил Максим Онищенко.

В 2026-м году Сухуму исполнится 2510 лет, и замглавы администрации абхазского города пригласил краснодарскую делегацию принять участие в торжествах в столице с большой историей.