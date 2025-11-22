Сухум. 22 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Выставка «СВОИ» открылась на площади у драмтеатра в Сухуме. Она посвящена межнациональной дружбе – как во времена Великой Отечественной войны, так и сегодня, в годы СВО. Выставку «СВОИ» открыли представители Федерального агентства по делам национальностей России и Дома народов России.

Более 2,5 тысяч историй семей. Это рассказы сыновей, дочерей, внуков и правнуков о героизме предков и поддержке людей разных национальностей.

«Только через совместные проекты и открытый диалог мы можем внести реальный вклад в общее светлое будущее», – отметил вице-премьер Таращ Хагба.

Начальник управления мониторинга ФАДН Сергей Разживин подчеркнул, что цель проекта – сохранить память о вкладе народов в Победу и укрепить дружбу между Абхазией и Россией.