АБХАЗИЯ ВЫИГРАЛА КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ДОМИНО В НОВОМ АФОНЕ

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Команда Абхазии заняла первое место в командном зачете завершившегося в Новом Афоне открытого Международного турнира по профессиональному домино памяти первого президента Федерации домино Абхазии Артура Габуния. В состав команды вошли Алмас Габуния, Инал Аргун, Саид Ашуба и Инал Какоба. Второе место заняла команда из Венесуэлы. Третье место также досталось абхазской команде, в которую вошли Сандро Харазия, Гудиса Кобахия, Георгий Кишмария и Айнар Пилия.

В личном первенстве первое место занял Хоакин Мартинес (Доминиканская Республика), вторым стал Гектор Оспино (Венесуэла), третьим – Айнар Пилия (Абхазия), четвертое место занял Саид Ашуба (Абхазия), пятое – Клаудио Урибе (Доминиканская Республика).

Отдельной наградой была отмечена Маги Круз (США) – она стала лучшей спортсменкой турнира среди женщин.

Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба в своем выступлении на церемонии закрытия подчеркнул значимость прошедшего турнира.

«Прежде всего хочу поздравить всех с успешным завершением международного турнира по домино, который стал для нас по-настоящему важным событием. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто участвовал в его организации и проведении. Отдельную признательность хочу выразить 12-кратному чемпиону мира Хоакину Мартинесу – его приезд стал украшением турнира, и он вновь доказал, что по праву носит звание чемпиона. Мы ежедневно будем готовиться к предстоящему чемпионату мира по домино, который, как мы глубоко верим, состоится в Абхазии в 2027 году», – сказал Таращ Хагба.

Соревнования проходили в Новом Афоне с 21 по 23 ноября. Всего в них приняли участие 80 спортсменов из США, Венесуэлы, Доминиканской Республики, России, Абхазии и Пуэрто-Рико.

Турнир включал индивидуальный и командный форматы: индивидуальный зачет состоял из 13 туров, командный - из 12, по четыре игрока в каждой команде. Каждая партия велась до 200 баллов.

Призовой фонд турнира составил 3 000 000 рублей.