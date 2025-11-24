АНОНС ВОРКШОПА «ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ АГРОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В САДУ»

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 5 декабря 2025 года в 17:30 в Центре «Проспект» в Сухуме состоится информационный воркшоп, организованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Мероприятие будет посвящено осенне-зимним агрономическим мероприятиям в саду и устойчивым практикам ухода за приусадебными участками в холодный период.

Во время воркшопа участники узнают, как правильно ухаживать за почвой, контролировать вредителей и болезни, а также укреплять здоровье растений в осенне-зимний период. Особое внимание будет уделено фитосанитарным мерам, поддержанию плодородия почвы и снижению угроз со стороны вредоносных организмов. Гости смогут задать вопросы агрономам ФАО и получить практические рекомендации, которые можно сразу применить на своём участке.

В завершение каждому участнику будут вручены фосфорные удобрения для применения полученных знаний на практике.

Длительность мероприятия – 1,5 часа, с 17:30 до 19:00.

Место проведения: улица Званба 24, Центр «Проспект», Сухум. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Для записи и по всем дополнительным вопросам обращайтесь по номеру +7940 721 13 53 с 9:00 до 18:00 каждый день, кроме субботы и воскресенья. Количество участников ограничено.

Воркшоп пройдет в рамках проекта «Содействие экономической устойчивости женщин-фермеров в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).