ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «ГУЛРЫПШ ОПЕН 2025»
Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. При поддержке Комитета Молодежи и спорта Гулрыпшского района, в Доме культуры, села Мачара прошел Открытый Республиканский шахматный турнир «Гулрыпш опен 2025».
Победителями стали:
Основной: Табарян Артем (Сухум), Бигвава Роланд (Сухум), Шанава Тимур (Очамчира), Мрыхин Игорь (Краснодар), Хурхумал Айнар (Очамчыра).
Ветераны: Миносян Сергей (Очамчира), Тужба Константин (Сухум), Накопия Борис (Сухум).
Юноши до 16 лет: Багателия Нестор (Сухум), Топчян Армен (Гулрыпш), Жирков Герман (Сухум).
Девушки до 16 лет: Гунба Лана (Гудаута), Лакоба Сария (Гудаута), Эльшаер София (Сухум).
Женщины: Лаквитава Сарида (Сухум).
Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.
На церемонии награждения присутствовали начальник отдела спорта Гулрыпшского района Лацужба Роман и начальник отдела молодежи Ломия Аслан.
