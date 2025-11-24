 

ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «ГУЛРЫПШ ОПЕН 2025»

Новости Понедельник, 24 ноября 2025 18:06
ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «ГУЛРЫПШ ОПЕН 2025»

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. При поддержке Комитета Молодежи и спорта Гулрыпшского района, в Доме культуры, села Мачара прошел Открытый Республиканский шахматный турнир «Гулрыпш опен 2025».

Победителями стали:

Основной: Табарян Артем (Сухум), Бигвава Роланд (Сухум), Шанава Тимур (Очамчира), Мрыхин Игорь (Краснодар), Хурхумал Айнар (Очамчыра).

Ветераны: Миносян Сергей (Очамчира), Тужба Константин (Сухум), Накопия Борис (Сухум).

Юноши до 16 лет: Багателия Нестор (Сухум), Топчян Армен (Гулрыпш), Жирков Герман (Сухум).

Девушки до 16 лет: Гунба Лана (Гудаута), Лакоба Сария (Гудаута), Эльшаер София (Сухум).

Женщины: Лаквитава Сарида (Сухум).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

На церемонии награждения присутствовали начальник отдела спорта Гулрыпшского района Лацужба Роман и начальник отдела молодежи Ломия Аслан.

