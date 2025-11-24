АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ОБЕСПЕЧИТ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ГРАЖДАН

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. На резервуаре на улице братьев Зантария произошло ЧП: в результате схода грунта обрушился резервуар, обеспечивающий питьевой водой часть города Сухум.

«В помещении, где располагается узел, соединяющий выход из резервуара с питающими трубами и подающими питьевую воду в город, произошёл сход грунта и одна из стен помещения сломалась. Весь узел был обрушен», – рассказал начальник «Управления городским хозяйством» Администрации Сухума Руслан Авидзба.

Он отметил, что службы «Водоканала» оперативно принимают все необходимые мероприятия для устранения чрезвычайного происшествия.

«Сегодня с утра занимались прокладкой подъездных путей для того, чтобы тракторная техника могла подъехать к месту и начать работы. Планируется в срочном порядке установить оборванные концы труб, чтобы исключить дальнейшую утечку воды.

Сложность работы обусловлена труднодоступным местом подъездных путей, стеснёнными условиями, и есть угроза повторного схода грунта. Поэтому будут приниматься меры для того, чтобы обезопасить свою работу и восстановить все повреждения, которые произошли в результате схода», – сказал Авидзба.

По его словам, работы займут 3-4 дня, но, чтобы горожане не оставались без питьевой воды, Администрация Сухума приняла решение доставлять воду населению. На улице Дермановского будет стоять машина с 11:00 утра 25 ноября.

«Всем, кому необходимо наполнить ёмкости питьевой водой, могут подойти к этой машине. Разъезжать по адресам машина, к сожалению, не сможет. Планируется организовать такие подвозы воды несколько раз в день», – уточнил Руслан Авидзба