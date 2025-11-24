АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ОБЕСПЕЧИТ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ГРАЖДАН
Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. На резервуаре на улице братьев Зантария произошло ЧП: в результате схода грунта обрушился резервуар, обеспечивающий питьевой водой часть города Сухум.
«В помещении, где располагается узел, соединяющий выход из резервуара с питающими трубами и подающими питьевую воду в город, произошёл сход грунта и одна из стен помещения сломалась. Весь узел был обрушен», – рассказал начальник «Управления городским хозяйством» Администрации Сухума Руслан Авидзба.
Он отметил, что службы «Водоканала» оперативно принимают все необходимые мероприятия для устранения чрезвычайного происшествия.
«Сегодня с утра занимались прокладкой подъездных путей для того, чтобы тракторная техника могла подъехать к месту и начать работы. Планируется в срочном порядке установить оборванные концы труб, чтобы исключить дальнейшую утечку воды.
Сложность работы обусловлена труднодоступным местом подъездных путей, стеснёнными условиями, и есть угроза повторного схода грунта. Поэтому будут приниматься меры для того, чтобы обезопасить свою работу и восстановить все повреждения, которые произошли в результате схода», – сказал Авидзба.
По его словам, работы займут 3-4 дня, но, чтобы горожане не оставались без питьевой воды, Администрация Сухума приняла решение доставлять воду населению. На улице Дермановского будет стоять машина с 11:00 утра 25 ноября.
«Всем, кому необходимо наполнить ёмкости питьевой водой, могут подойти к этой машине. Разъезжать по адресам машина, к сожалению, не сможет. Планируется организовать такие подвозы воды несколько раз в день», – уточнил Руслан Авидзба
Последнее от Super User
- ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «ГУЛРЫПШ ОПЕН 2025»
- АНОНС ВОРКШОПА «ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ АГРОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В САДУ»
- СТАРТУЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ, ИДЕНТИЧНОСТЬ, РАЗВИТИЕ»
- ДЕПУТАТЫ ПРОДОЛЖИЛИ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2026 ГОД»
- В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НОТАРИУСА НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ Nº9 ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА