 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ОБЕСПЕЧИТ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ГРАЖДАН

Новости Понедельник, 24 ноября 2025 18:15
Оцените материал
(0 голосов)
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ОБЕСПЕЧИТ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ГРАЖДАН

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. На резервуаре на улице братьев Зантария произошло ЧП: в результате схода грунта обрушился резервуар, обеспечивающий питьевой водой часть города Сухум.

«В помещении, где располагается узел, соединяющий выход из резервуара с питающими трубами и подающими питьевую воду в город, произошёл сход грунта и одна из стен помещения сломалась. Весь узел был обрушен», – рассказал начальник «Управления городским хозяйством» Администрации Сухума Руслан Авидзба.

Он отметил, что службы «Водоканала» оперативно принимают все необходимые мероприятия для устранения чрезвычайного происшествия.

«Сегодня с утра занимались прокладкой подъездных путей для того, чтобы тракторная техника могла подъехать к месту и начать работы. Планируется в срочном порядке установить оборванные концы труб, чтобы исключить дальнейшую утечку воды.

Сложность работы обусловлена труднодоступным местом подъездных путей, стеснёнными условиями, и есть угроза повторного схода грунта. Поэтому будут приниматься меры для того, чтобы обезопасить свою работу и восстановить все повреждения, которые произошли в результате схода», – сказал Авидзба.

По его словам, работы займут 3-4 дня, но, чтобы горожане не оставались без питьевой воды, Администрация Сухума приняла решение доставлять воду населению. На улице Дермановского будет стоять машина  с 11:00 утра 25 ноября.

«Всем, кому необходимо наполнить ёмкости питьевой водой, могут подойти к этой машине. Разъезжать по адресам машина, к сожалению, не сможет. Планируется организовать такие подвозы воды несколько раз в день», – уточнил Руслан Авидзба

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 24 ноября 2025 18:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «ГУЛРЫПШ ОПЕН 2025»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.