В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ГАСТРОФЕСТИВАЛЬ «ҬАГАЛАН АГЬАМА: АФЕИХОА»
Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 30 ноября Сухум ждет гастрофестиваль «Ҭагалан агьама: афеихоа», «Вкус осени – фейхоа». В программе фуд‑корт с блюдами абхазской кухни, дегустации вин и меда, мастер‑классы, выставки сельхозпродукции, конкурс «Вкус Абхазии» и интерактивы.
Вечером – концерт и финал проекта «Народная сцена – Лабҿаба» (вход свободный).
Организаторы и партнеры: Президентская платформа «Россия страна возможностей», Gastro Apsny, «Гостеприимная Абхазия», Минсельхоз, Минтуризма Минкульт, местные винодельни и студенты АГУ.
Приглашаются жители, туристы, семьи и профессионалы — дегустируйте, участвуйте в мастер‑классах.
Поддержим местных производителей!
