В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ГАСТРОФЕСТИВАЛЬ «ҬАГАЛАН АГЬАМА: АФЕИХОА»

Новости Понедельник, 24 ноября 2025 20:46
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ГАСТРОФЕСТИВАЛЬ «ҬАГАЛАН АГЬАМА: АФЕИХОА»

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 30 ноября Сухум ждет гастрофестиваль «Ҭагалан агьама: афеихоа», «Вкус осени – фейхоа». В программе фудкорт с блюдами абхазской кухни, дегустации вин и меда, мастерклассы, выставки сельхозпродукции, конкурс «Вкус Абхазии» и интерактивы.

Вечером – концерт и финал проекта «Народная сцена – Лабҿаба» (вход свободный).

Организаторы и партнеры: Президентская платформа «Россия страна возможностей», Gastro Apsny, «Гостеприимная Абхазия», Минсельхоз, Минтуризма Минкульт, местные винодельни и студенты АГУ.

Приглашаются жители, туристы, семьи и профессионалы — дегустируйте, участвуйте в мастерклассах.

Поддержим местных производителей!

Прочитано 11 раз

