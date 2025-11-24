 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Абхазия Информ

ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ ТРЕТИЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В СТРЕЛЬБЕ 11 НОЯБРЯ

Новости Понедельник, 24 ноября 2025 20:56
Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного 11 ноября 2025 года прокуратурой города Сухум, в отношении неустановленного следствием лица по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 29, пунктом «е» части 2 статьи 99, частью 1 статьи 217 и пунктом «б» части 3 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту покушения на убийство общеопасным способом и причинения тяжкого вреда здоровью двум и более лиц, 19 ноября 2025 года задержан очередной подозреваемый Агрба Мхаз Рауфович, 1981 года рождения, в отношении которого по ходатайству органа предварительного расследования Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

