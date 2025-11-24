МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ КМ ОТЧИТАЛАСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба заслушал отчет Межведомственной комиссии по проведению контроля за исполнением решений Кабинета министров Республики Абхазия о согласовании распоряжений глав местных органов государственного управления по предоставлению земельных участков, созданной по поручению президента Абхазии.

Руководитель комиссии, начальник Государственного управления по землепользованию и кадастру Республики Абхазия Адамур Ахуба проинформировал премьер-министра о проведенной работе.

Межведомственная комиссия провела контрольные мероприятия на предмет соблюдения условий предоставления земельных участков за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года.

Подробный отчёт о результатах проведённой работы, в том числе сведения о текущем характере использования каждого предоставленного земельного участка в разбивке по землепользователям был представлен президенту.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.