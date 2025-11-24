КРУПНУЮ ПАРТИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации, сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК совместно с сотрудниками УКОН МВД Абхазии провели досмотр транспортного средства марки «Toyota Brevis» с государственным регистрационным знаком «Т030РР АВН», которым управлял гражданин Республики Абхазия Касландзия Адгур Сергеевич, 1968 года рождения.

При досмотре транспортного средства за водительским сиденьем на коврике была обнаружена сумка, принадлежащая гражданину Касландзия А.С. Внутри этой сумки находился прозрачный полиэтиленовый пакет, в котором был бумажный сверток. Внутри бумажного свертка находились три полиэтиленовых свертка, которые содержали вещество светлого цвета.

Гражданин Касландзия А.С. пояснил, что в трех обнаруженных свертках содержится наркотическое вещество – метадон, который он приобрел в г. Санкт-Петербург для личного потребления и ввез на территорию Республики Абхазия.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество у гражданина Касландзия А.С. из первого свертка является наркотическим средством «метадон» массой 58,208 г, из второго свертка – «метадон» массой 14,059 г. Общая масса изъятого «метадона» составляет 72,267 г.

Вещество, представленное на исследование из третьего свертка, является наркотическим средством «кокаин» массой 3,618 г.

По данному факту собран соответствующий материал.

Гражданин Касландзия А.С водворен в ИВС МВД.

***

Ранее сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК совместно с сотрудниками УКОН МВД РА, реализуя оперативную информацию, задержали в зоне таможенного контроля на пешеходной линии в направлении «импорт» гражданина Республики Абхазия Аршба Астамура Астамуровича, 1991 года рождения, проживающего в г. Сухум на ул. Басария.

При личном досмотре Аршба А.А. добровольно выдал из своей черной сумки полиэтиленовый пакет, в котором находился фольгированный сверток со светлым веществом.

Гражданин Аршба пояснил, что в свертке содержится наркотическое вещество – метадон.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД, изъятое вещество является наркотическим средством «Метадон», массой 1,189 г.

Материал передан в СУ МВД РА. Гражданин Аршба А.А. помещен в ИВС МВД.