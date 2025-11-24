 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ МАТЧ

Понедельник, 24 ноября 2025
В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ МАТЧ

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 5 декабря в Сухуме на стадионе «Динамо» состоится уникальный выставочный матч – Сборная МедиаЛиги против Сборной Футбольной национальной лиги. Впервые в республике на одном поле встретятся звезды профессионального футбола и медиафутбола – яркое шоу, эмоции и спорт на высшем уровне.

Начало матча: 18:00.

Место: г. Сухум, стадион «Динамо», вход: свободный.

Мероприятие организовано Федерацией Футбола Республики Абхазия при поддержке Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

Приходи – поддержи команды и стань частью этого исторического матча!


