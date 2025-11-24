В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ МАТЧ

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 5 декабря в Сухуме на стадионе «Динамо» состоится уникальный выставочный матч – Сборная МедиаЛиги против Сборной Футбольной национальной лиги. Впервые в республике на одном поле встретятся звезды профессионального футбола и медиа‑футбола – яркое шоу, эмоции и спорт на высшем уровне.