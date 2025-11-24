СОВЕЩАНИЕ С ГОРОДСКИМИ И РАЙОННЫМИ ПРОКУРОРАМИ
Новости Понедельник, 24 ноября 2025 21:14
Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Республики Абхазия Адгур Агрба провел оперативное рабочее совещание с участием прокурора города Сухум, районных прокуроров, приравненных к ним специализированных прокуроров и начальников управлений Генеральной прокуратуры.
На совещании обсуждалась текущая работа на местах, были заслушаны отчеты о криминогенной обстановке в стране, о ходе расследования уголовных дел и процессуальных проверок, результаты плановых прокурорских проверок, а также сложившаяся сложная ситуация на дорогах республики и рост дорожно-транспортных происшествии.
По результатам рабочего совещания генпрокурором были даны поручения о предоставлении информационных справок по резонансным делам, об усилении надзора по направлениям деятельности на местах.
