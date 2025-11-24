 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

СОВЕЩАНИЕ С ГОРОДСКИМИ И РАЙОННЫМИ ПРОКУРОРАМИ

Понедельник, 24 ноября 2025 21:14
СОВЕЩАНИЕ С ГОРОДСКИМИ И РАЙОННЫМИ ПРОКУРОРАМИ

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Республики Абхазия Адгур Агрба провел оперативное рабочее совещание с участием прокурора города Сухум, районных прокуроров, приравненных к ним специализированных прокуроров и начальников управлений Генеральной прокуратуры.

На совещании обсуждалась текущая работа на местах, были заслушаны отчеты о криминогенной обстановке в стране, о ходе расследования уголовных дел и процессуальных проверок, результаты плановых прокурорских проверок, а также сложившаяся сложная ситуация на дорогах республики и рост дорожно-транспортных происшествии.

По результатам рабочего совещания генпрокурором были даны поручения о предоставлении информационных справок по резонансным делам, об усилении надзора по направлениям деятельности на местах.

