 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В СИРИУСЕ ПРОШЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ИЗ СУХУМА

Понедельник, 24 ноября 2025 21:17
В СИРИУСЕ ПРОШЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ИЗ СУХУМА

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. На федеральной территории Сириус состоялся стартовый проект Образовательного центра «Сириус» и Президентского лицея, в рамках которого обучались ученики 89 классов, прошедшие отбор в Сухуме.

В рамках программы участники познакомились с различными областями науки: зоологией, зоологией беспозвоночных, цитологией, гистологией, морфологией и анатомией растений. Школьники решали олимпиадные задачи, проводили практические эксперименты и углубляли знания в сфере биологических наук.

Такая образовательная инициатива направлена на развитие научного потенциала молодых талантов и укрепление связей между регионами, сообщили «Вести Сочи» со ссылкой на администрацию ФТ.

