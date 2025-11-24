В СИРИУСЕ ПРОШЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ИЗ СУХУМА

Сухум. 24 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. На федеральной территории Сириус состоялся стартовый проект Образовательного центра «Сириус» и Президентского лицея, в рамках которого обучались ученики 8 ‐ 9 классов, прошедшие отбор в Сухуме.

В рамках программы участники познакомились с различными областями науки: зоологией, зоологией беспозвоночных, цитологией, гистологией, морфологией и анатомией растений. Школьники решали олимпиадные задачи, проводили практические эксперименты и углубляли знания в сфере биологических наук.

Такая образовательная инициатива направлена на развитие научного потенциала молодых талантов и укрепление связей между регионами, сообщили «Вести Сочи» со ссылкой на администрацию ФТ.