ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Новости Вторник, 25 ноября 2025 17:49
ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Сухум. 25 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с секретарем Общественной палаты Гули Кичба, а также с членами Общественной палаты Сократом Джинджолия, Даутом Агрба и Эрастом Агумава.

Гули Кичба ознакомила главу государства с текущей деятельностью Общественной палаты Абхазии VI созыва, отметив активное взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации.

Секретарь Общественной палаты сообщила о желании членов палаты провести встречу с президентом для обсуждения актуальных вопросов развития страны.

Сократ Джинджолия в свою очередь сказал, что во время этой встречи члены Общественной палаты хотели бы услышать предложения и мнение президента по реформированию органов государственного управления.

Бадра Гунба отметил, что считает Общественную палату важным общественным институтом, который традиционно играет положительную, стабилизирующую роль в обществе.

Президент подчеркнул, что Общественная палата не раз становилась местом встречи власти и оппозиции, где открыто обсуждались актуальные вопросы, а также способствовала снятию напряженности в обществе во время политических кризисов.

Глава государства выразил готовность и в дальнейшем активно сотрудничать с этим важным общественным институтом.

На встрече также обсуждался вопрос проведения большого форума с участием всех политических сил Абхазии, органов власти, представителей религиозных и общественных движений. Целью форума является активное обсуждение вопросов, способствующих объединению общества.

Сократ Джинджолия сказал, что он не считает, что общество разделено, как иногда драматизируют. Он подчеркнул, что это политическая конкуренция, что является обычным явлением для демократических обществ, а народ Абхазии един в стремлении построить свободное, демократическое, независимое государство.

Форум будет проведен Общественной палатой, а государство, как отметил президент, окажет необходимое содействие в его подготовке и организации.

Бадра Гунба также сказал, что обязательно встретится с членами Общественной палаты до конца срока действия VI созыва и расскажет о своем видении изменений в системе государственного управления.

Состоялся широкий обмен мнениями.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 25 ноября 2025 17:55

