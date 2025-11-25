В РОССИИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ ГРАЖДАН АБХАЗИИ

Сухум. 25 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В производстве следственного управления УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю находится уголовное дело, возбужденное в отношении неустановленных лиц, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), в отношении троих граждан РФ возрастом 25, 42 и 45 лет, совершенного на территории Республики Абхазия с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета используемого в качестве оружия, в особо крупном размере, на общую сумму 1 975 000,00 рублей.

В ходе расследования уголовного дела установлена достоверная причастность к совершению указанного преступления Кварчия Кана Валерьевича, Какалия Эшсоу Ивановича, Думаа Хына Владимировича, которые объявлены в федеральный розыск, о чем в соответствии с соглашениями между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, регулирующими вопросы правовой помощи по уголовным делам, по каналам межгосударственного взаимодействия в сфере правоохранительной деятельности уведомлены компетентные органы Республики Абхазия.

В дальнейшем указанные лица будут объявлены в Международный розыск по каналам «Интерпола».

В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление исчерпывающего перечня обстоятельств произошедшего, закрепление доказательственной базы и идентификацию иных неустановленных лиц, причастных к совершению преступления.