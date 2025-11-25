 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В РОССИИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ ГРАЖДАН АБХАЗИИ

Новости Вторник, 25 ноября 2025 17:55
Оцените материал
(0 голосов)
В РОССИИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ ГРАЖДАН АБХАЗИИ

Сухум. 25 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В производстве следственного управления УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю находится уголовное дело, возбужденное в отношении неустановленных лиц, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), в отношении троих граждан РФ возрастом 25, 42 и 45 лет, совершенного на территории Республики Абхазия с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета используемого в качестве оружия, в особо крупном размере, на общую сумму 1 975 000,00 рублей.

В ходе расследования уголовного дела установлена достоверная причастность к совершению указанного преступления Кварчия Кана Валерьевича, Какалия Эшсоу Ивановича, Думаа Хына Владимировича, которые объявлены в федеральный розыск, о чем в соответствии с соглашениями между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, регулирующими вопросы правовой помощи по уголовным делам, по каналам межгосударственного взаимодействия в сфере правоохранительной деятельности уведомлены компетентные органы Республики Абхазия.

В дальнейшем указанные лица будут объявлены в Международный розыск по каналам «Интерпола».

В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление исчерпывающего перечня обстоятельств произошедшего, закрепление доказательственной базы и идентификацию иных неустановленных лиц, причастных к совершению преступления.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 25 ноября 2025 17:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ВЫСТАВКА «ПОД ЮЖНЫМ НЕБОМ» В СУХУМЕ ЗАКРЫЛАСЬ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.