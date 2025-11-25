 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫСТАВКА «ПОД ЮЖНЫМ НЕБОМ» В СУХУМЕ ЗАКРЫЛАСЬ

Новости Вторник, 25 ноября 2025 18:02
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫСТАВКА «ПОД ЮЖНЫМ НЕБОМ» В СУХУМЕ ЗАКРЫЛАСЬ

Сухум. 25 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Более 5 тысяч посетителей приняла почти за два месяца выставка «Под южным небом» в Сухуме. Она стала первым событием в восстановленном после сильного пожара в январе прошлого года Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.

Россия не только помогла с ремонтом, но и собрала экспозицию из 28 картин классиков живописи, хранящихся в коллекциях госмузеев, чтобы ярко и достойно отметить открытие обновленного ЦВЗ.

Выставка «Под южным небом» пользовалась популярностью среди ценителей живописи, жителей и гостей страны. Теперь она покидает республику, но будут еще и другие.

Российскую галерею искусств назначили оператором организации и проведения в Абхазии новых международных выставок из музейных собраний России.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 25 ноября 2025 18:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В РОССИИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ ГРАЖДАН АБХАЗИИ В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗСКИЙ РУБЕЖ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.