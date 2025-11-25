ВЫСТАВКА «ПОД ЮЖНЫМ НЕБОМ» В СУХУМЕ ЗАКРЫЛАСЬ

Сухум. 25 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Более 5 тысяч посетителей приняла почти за два месяца выставка «Под южным небом» в Сухуме. Она стала первым событием в восстановленном после сильного пожара в январе прошлого года Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.

Россия не только помогла с ремонтом, но и собрала экспозицию из 28 картин классиков живописи, хранящихся в коллекциях госмузеев, чтобы ярко и достойно отметить открытие обновленного ЦВЗ.

Выставка «Под южным небом» пользовалась популярностью среди ценителей живописи, жителей и гостей страны. Теперь она покидает республику, но будут еще и другие.

Российскую галерею искусств назначили оператором организации и проведения в Абхазии новых международных выставок из музейных собраний России.