Сухум. 25 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 1 декабря в Сухуме состоится фестиваль «Абхазский рубеж». В районе станции Кяласур откроют новую городскую спортивную площадку – профессиональную полосу препятствий, созданную при поддержке Правительства Республики Абхазия и российских общественных организаций.

Трасса включает более 20 элементов, рассчитанных на силу, координацию и выносливость. После фестиваля площадка будет открыта для всех желающих и станет постоянной точкой притяжения для жителей и гостей Сухума.

Ожидается участие более 300 человек.