ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗСКИЙ РУБЕЖ»

Новости Вторник, 25 ноября 2025 18:04
В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗСКИЙ РУБЕЖ»

Сухум. 25 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 1 декабря в Сухуме состоится фестиваль «Абхазский рубеж». В районе станции Кяласур откроют новую городскую спортивную площадку – профессиональную полосу препятствий, созданную при поддержке Правительства Республики Абхазия и российских общественных организаций.

Трасса включает более 20 элементов, рассчитанных на силу, координацию и выносливость. После фестиваля площадка будет открыта для всех желающих и станет постоянной точкой притяжения для жителей и гостей Сухума.

Ожидается участие более 300 человек.

