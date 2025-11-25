РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧП НА РЕЗЕРВУАРЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Сухум. 25 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. «Водоканал» продолжает работы по устранению последствий ЧП на резервуаре по ул. братьев Зантария. Инженер МУП «Водоканал» Администрации города Сухум Мираб Анкваб рассказал, что накануне рабочие занимались обустройством подъездных путей, так как техника не могла подъехать к месту обрушения резервуара.

«В результате оползня повреждены два водовода диаметром 300 мм, вода разлилась по улицам и канавам, но серьёзных повреждений домовладениям не нанесла. Сегодня с утра две бригады сварщиков занимаются электросварочными работами по восстановлению этих водоводов. Если всё пойдёт нормально, думаю, дня за 2-2,5 подадим людям воду», – сказал Мираб Анкваб.

Он уточнил, что районы Дзыгута, Басла и ул. Чанба получают воду через насосную станцию Сухумского района.

В районы Турбазы, Кодорского шоссе вода поступает из Гумистинской насосной линии.

Для тех, к кому не поступает вода, Администрация Сухума по-прежнему организует подвоз питьевой воды – на пересечении улиц Дермановского и Джелия стоит водовоз.

Об этом сообщает сайт столицы.