 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧП НА РЕЗЕРВУАРЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Новости Вторник, 25 ноября 2025 18:10
Оцените материал
(0 голосов)
РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧП НА РЕЗЕРВУАРЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Сухум. 25 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. «Водоканал» продолжает работы по устранению последствий ЧП на резервуаре по ул. братьев Зантария. Инженер МУП «Водоканал» Администрации города Сухум Мираб Анкваб рассказал, что накануне рабочие занимались обустройством подъездных путей, так как техника не могла подъехать к месту обрушения резервуара.

«В результате оползня повреждены два водовода диаметром 300 мм, вода разлилась по улицам и канавам, но серьёзных повреждений домовладениям не нанесла. Сегодня с утра две бригады сварщиков занимаются электросварочными работами по восстановлению этих водоводов. Если всё пойдёт нормально, думаю, дня за 2-2,5 подадим людям воду», – сказал Мираб Анкваб.

Он уточнил, что районы Дзыгута, Басла и ул. Чанба получают воду через насосную станцию Сухумского района.

В районы Турбазы, Кодорского шоссе вода поступает из Гумистинской насосной линии.

Для тех, к кому не поступает вода, Администрация Сухума по-прежнему организует подвоз питьевой воды – на пересечении улиц Дермановского и Джелия стоит водовоз.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 25 ноября 2025 18:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗСКИЙ РУБЕЖ» ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ФИНАЛИСТЫ ТУРНИРА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.