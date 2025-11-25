ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ФИНАЛИСТЫ ТУРНИРА
Новости Вторник, 25 ноября 2025 18:18
Сухум. 25 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Определились финалисты турнира по мини-футболу среди команд министерств и ведомств Абхазии. В решающем матче за главный трофей турнира встретятся команды Погрануправления ФСБ России в Абхазии и СГБ.
В первом полуфинале российские пограничники одержали победу над командой ГСО со счетом 6:3, обеспечив себе путевку в финал. Во втором матче команда СГБ показала убедительный результат, переиграв футболистов МВД со счетом 8:2.
