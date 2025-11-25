 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

февраля 07 2024

РОБЕРТ КИУТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ МВД РОССИИ

Вторник, 25 ноября 2025 18:25
РОБЕРТ КИУТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ МВД РОССИИ

Сухум. 25 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазию прибыли представители российской полиции с целью развития практического и методического взаимодействия по профильным направлениям правоохранительной деятельности. Во встрече приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия Руслан Ажиба, исполняющая обязанности замминистра, начальник следственного управления Элеонора Карагозян, представитель МВД России в Абхазии Сергей Голенков, начальники профильных управлений МВД Абхазии.

В рамках рабочей поездки абхазские и российские коллеги обсудят ряд важных вопросов в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропный веществ, преступлений экономической направленности, современных криминалистических методик и деятельности органов предварительного расследования.

Роберт Киут подчеркнул, что всесторонний анализ указанных направлений позволит значительно повысить эффективность взаимодействия и сформировать практические решения, отвечающие современным вызовам.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 25 ноября 2025 18:27

