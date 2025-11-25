 

ГЕНПРОКУРОР ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ХОДУ ПРОВЕРКИ ИНЦИДЕНТА В СУХУМЕ 5 НОЯБРЯ

Новости Вторник, 25 ноября 2025 18:27
ГЕНПРОКУРОР ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ХОДУ ПРОВЕРКИ ИНЦИДЕНТА В СУХУМЕ 5 НОЯБРЯ

Сухум. 25 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Республики Абхазия Адгур Агрба заслушал отчет прокурора города Сухум Алхаса Агумава по ходу проверки по заявлению трех граждан Российской Федерации, а также по заявлению депутата Парламента Кана Кварчия. Все заявления рассматриваются в рамках одной процессуальной проверки.

Комментируя информацию о возбуждении в отношении трех граждан Абхазии уголовных дел на территории России, генпрокурор подчеркнул, что никакого официального уведомления, либо запроса в Генпрокуратуру Абхазии от российских коллег не поступало.

«Граждане Республики Абхазия, согласно конституции и действующему уголовно- процессуальному законодательству, уголовному преследованию в рамках международного правового сотрудничества не подлежат выдаче на территорию РФ.

Нам необходимо самостоятельно дать правовую оценку тем событиям, которым имели место 5 ноября 2025 года в Сухуме. В этом вопросе я рассчитываю на ваш профессионализм и объективность.

О ходе проверки прошу докладывать мне ежедневно, в свою очередь, я буду информировать об этом президента», – подчеркнул Адгур Агрба.

