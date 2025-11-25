 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

февраля 07 2024

СТУДЕНТЫ СУХУМСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Вторник, 25 ноября 2025
СТУДЕНТЫ СУХУМСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Сухум. 25 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В рамках программы военно-патриотического воспитания студенты Сухумского медицинского колледжа посетили музей Вооруженных сил Республики Абхазия. Посещение музея стало важным событием для будущих медицинских работников, предоставив им уникальную возможность ознакомиться с героическим прошлым нашей Родины и вкладом военнослужащих в обеспечение мира и безопасности.

В ходе экскурсии студенты осмотрели обширную экспозицию, посвященную различным периодам истории Вооруженных сил, от становления армии до современных операций. Изучили личные вещи, награды и подлинные документы участников боевых действий.

Особое внимание было уделено медицинскому обеспечению войск в годы Отечественной войны народа Абхазии, подчеркивая неразрывную связь медицины и воинского долга.

Для студентов медицинского профиля такие мероприятия имеют особое значение. Они помогают осознать, что профессия медика – это не только лечение гражданского населения, но и готовность работать в экстремальных условиях, быть частью системы обеспечения национальной безопасности.

Руководство колледжа планирует и в дальнейшем проводить подобные мероприятия, чтобы воспитать в студентах не только высококлассных специалистов, но и достойных граждан своего Отечества.

