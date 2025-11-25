Сухум. 25 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В рамках программы военно-патриотического воспитания студенты Сухумского медицинского колледжа посетили музей Вооруженных сил Республики Абхазия. Посещение музея стало важным событием для будущих медицинских работников, предоставив им уникальную возможность ознакомиться с героическим прошлым нашей Родины и вкладом военнослужащих в обеспечение мира и безопасности.

В ходе экскурсии студенты осмотрели обширную экспозицию, посвященную различным периодам истории Вооруженных сил, от становления армии до современных операций. Изучили личные вещи, награды и подлинные документы участников боевых действий.

Особое внимание было уделено медицинскому обеспечению войск в годы Отечественной войны народа Абхазии, подчеркивая неразрывную связь медицины и воинского долга.

Для студентов медицинского профиля такие мероприятия имеют особое значение. Они помогают осознать, что профессия медика – это не только лечение гражданского населения, но и готовность работать в экстремальных условиях, быть частью системы обеспечения национальной безопасности.

Руководство колледжа планирует и в дальнейшем проводить подобные мероприятия, чтобы воспитать в студентах не только высококлассных специалистов, но и достойных граждан своего Отечества.