ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 95-ЛЕТИЯ СУХУМСКОГО МУЗУЧИЛИЩА
Сухум. 26 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил торжественный концерт в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба, посвященный 95-летию со дня образования Государственного музыкального училища имени А. Ч. Чичба.
Глава государства поздравил директора училища, народную артистку Абхазии Нинель Бжания, коллектив и студентов с юбилеем.
Бадра Гунба пожелал им дальнейших творческих успехов, вдохновения, неиссякаемой энергии в деле сохранения и приумножения культурного наследия, а также новых ярких достижений.
