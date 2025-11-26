ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 95-ЛЕТИЯ СУХУМСКОГО МУЗУЧИЛИЩА

Сухум. 26 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил торжественный концерт в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба, посвященный 95-летию со дня образования Государственного музыкального училища имени А. Ч. Чичба.

Глава государства поздравил директора училища, народную артистку Абхазии Нинель Бжания, коллектив и студентов с юбилеем.

Бадра Гунба пожелал им дальнейших творческих успехов, вдохновения, неиссякаемой энергии в деле сохранения и приумножения культурного наследия, а также новых ярких достижений.