июня 24 2024

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА И БЕСЛАН БИГВАВА ВСТРЕТИЛИСЬ С ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТА ПЕРВОГО СОЗЫВА

Новости Среда, 26 ноября 2025 11:34
БАДРА ГУНБА И БЕСЛАН БИГВАВА ВСТРЕТИЛИСЬ С ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТА ПЕРВОГО СОЗЫВА

Сухум. 26 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Накануне Дня Конституции Республики Абхазия президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава встретились с группой депутатов парламента первого созыва, который 26 ноября 1994 года принял основной закон страны.

На встречу с руководством государства пришли депутаты, которых в народе по праву называют «золотым составом»: Сократ Джинджолия, Олег Дамения, Леонид Лакербая, Сергей Шамба, Валерий Гурджуа, Валерий Кварчия, Геннадий Аламиа, Давид Пилия и Владимир Зантария.

Приветствуя бывших парламентариев, Бадра Гунба отметил историческую роль первого состава парламента, подчеркнув, что именно они вместе с Владиславом Ардзинба закладывали основы государственной системы суверенной Абхазии.

Глава государства поблагодарил их за труд, совершённый в тяжелейший послевоенный период и в условиях блокады, назвав Конституцию 1994 года «фундаментом государственности и документом, определившим путь независимого развития страны».

Депутаты первого созыва вспомнили, в каких условиях проходила работа над основным законом, о том, какие споры велись и какие решения приходилось принимать в непростое время.

Олег Дамения подчеркнул: «Конституция, конечно же, не решает все вопросы, но это один из важнейших фундаментов, определяющий развитие государства».

Валерий Гурджуа выразил мнение, что говорить о кардинальных изменениях Конституции не стоит – речь может идти лишь о незначительных поправках.

Валерий Кварчия отметил необходимость обсудить возможное перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти.

Сократ Джинджолия напомнил, что именно в Конституции 1994 года впервые на законодательном уровне было закреплено значение и роль местного самоуправления.

В ходе встречи обсуждались развитие абхазского языка, а также другие актуальные вопросы.

В завершение встречи президент поздравил депутатов первого созыва с Днём Конституции и подчеркнул, что их опыт и слово остаются чрезвычайно важными.

Бадра Гунба отметил, что всегда внимательно прислушивались к мнению «золотого состава», и для него как для действующего президента особенно ценно услышать их видение дальнейшего развития государства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 26 ноября 2025 11:36

