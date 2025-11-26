 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В НОВОМ АФОНЕ МЕНЯЮТ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ

Новости Среда, 26 ноября 2025 15:50
Оцените материал
(0 голосов)
В НОВОМ АФОНЕ МЕНЯЮТ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ

Сухум. 26 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Новом Афоне стартовал второй этап комплексных работ в рамках российско-абхазского плана социально-экономического развития. На первом этапе (2020-2022 гг.) уже проложено около 15 км системы водоотведения.

В 2025 году, на втором этапе, запланирована укладка 2 тысяч метров напорной трубы и установка трех насосных станций.

Глава администрации Нового Афона, Темур Отырба отметил, что работы продолжаться и в следующем году.

«Проблема уже на протяжении долгих лет существует в городе. Ввиду с этим и были начаты данные работы. Была заложена программа и надеюсь, что в комплексный план 2026-2030 года войдут окончательные работы по данному мероприятию», – сказал Отырба.

Работы будут завершены к концу текущего года.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 26 ноября 2025 16:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА И БЕСЛАН БИГВАВА ВСТРЕТИЛИСЬ С ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТА ПЕРВОГО СОЗЫВА В КАМАНСКОМ МОНАСТЫРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.