В НОВОМ АФОНЕ МЕНЯЮТ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ

Сухум. 26 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Новом Афоне стартовал второй этап комплексных работ в рамках российско-абхазского плана социально-экономического развития. На первом этапе (2020-2022 гг.) уже проложено около 15 км системы водоотведения.

В 2025 году, на втором этапе, запланирована укладка 2 тысяч метров напорной трубы и установка трех насосных станций.

Глава администрации Нового Афона, Темур Отырба отметил, что работы продолжаться и в следующем году.

«Проблема уже на протяжении долгих лет существует в городе. Ввиду с этим и были начаты данные работы. Была заложена программа и надеюсь, что в комплексный план 2026-2030 года войдут окончательные работы по данному мероприятию», – сказал Отырба.

Работы будут завершены к концу текущего года.