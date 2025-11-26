 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КАМАНСКОМ МОНАСТЫРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

Новости Среда, 26 ноября 2025 15:55
Оцените материал
(0 голосов)
В КАМАНСКОМ МОНАСТЫРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

Сухум. 26 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Каманском монастыре состоялось празднование дня памяти святителя Иоанна Златоуста. Божественную литургию возглавил настоятель обители игумен Игнатий (Киут), которому сослужил иерей Далмат Гопия.

По завершении Божественной литургии духовенство и верующие прошли крестным ходом с выносной иконой святителя Иоанна Златоуста.

Праздник традиционно собирает в монастыре многочисленных паломников и прихожан, которые прибывают, чтобы совместно почтить в этот осенний день память великого святителя и учителя церкви.

Публикацию подготовила Индира Барциц.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 26 ноября 2025 15:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В НОВОМ АФОНЕ МЕНЯЮТ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.