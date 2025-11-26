В КАМАНСКОМ МОНАСТЫРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

Сухум. 26 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Каманском монастыре состоялось празднование дня памяти святителя Иоанна Златоуста. Божественную литургию возглавил настоятель обители игумен Игнатий (Киут), которому сослужил иерей Далмат Гопия.

По завершении Божественной литургии духовенство и верующие прошли крестным ходом с выносной иконой святителя Иоанна Златоуста.

Праздник традиционно собирает в монастыре многочисленных паломников и прихожан, которые прибывают, чтобы совместно почтить в этот осенний день память великого святителя и учителя церкви.

Публикацию подготовила Индира Барциц.