В КАМАНСКОМ МОНАСТЫРЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА
Сухум. 26 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Каманском монастыре состоялось празднование дня памяти святителя Иоанна Златоуста. Божественную литургию возглавил настоятель обители игумен Игнатий (Киут), которому сослужил иерей Далмат Гопия.
По завершении Божественной литургии духовенство и верующие прошли крестным ходом с выносной иконой святителя Иоанна Златоуста.
Праздник традиционно собирает в монастыре многочисленных паломников и прихожан, которые прибывают, чтобы совместно почтить в этот осенний день память великого святителя и учителя церкви.
Публикацию подготовила Индира Барциц.
