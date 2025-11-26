ДЕЛЕГАЦИЯ АПЦ ВСТРЕТИЛИСЬ С СЕРГЕМ СТЕПАШИНЫМ

Сухум. 26 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Центре Императорского православного Палестинского общества в Москве состоялась встреча председателя ИППО Сергея Степашина с делегацией Абхазской православной церкви. Во встрече приняли участие член Совета, руководитель Культурно-просветительской секции ИППО, председатель Центра Спиридона Тримифунтского и международного благотворительного фонда «Православная гуманитарная миссия» Павел Карпухин, специальный представитель президента Республики Абхазия в Российской Федерации и странах-участниках БРИКС, председатель партии «Народный Фронт Абхазии» Лаша Сакания, председатель Церковного Совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплиаа, настоятель монастыря Святителя Иоанна Златоуста в селе Каманы игумен Игнатий (Киут), иерей Далмат Гопиа и советник-посланник Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Дмитрий Кетия.

Сергей Степашин отметил, что благодаря уникальным природным и климатическим условиям, Абхазия традиционно является центром притяжения туристов из России. По мнению председателя ИППО, страна обладает значительным потенциалом привлечения паломников. Сергей Степашин особо подчеркнул, что на территории Республики Абхазия находятся уникальные христианские святыни и памятники истории.

Руководитель Культурно-просветительской секции Общества Павел Карпухин рассказал об открытии в Центральном военном госпитале Министерства обороны Республики Абхазия библиотеки-читальни имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в октябре текущего года, а также об открытии выставки картин из коллекции Каманского монастыря «Отражение небесного в земном» в Пскове. Выставку посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба. В церемонии открытия принял участие Митрополит Псковский и Порховский Матфей. Впервые выставка была представлена в зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя и Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках в Москве в апреле-мае 2025 года.

В рамках встречи состоялось обстоятельное обсуждение различных направлений взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Абхазия в культурной и гуманитарной сферах.