ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ, НАПРАВЛЕНО В СУД

Новости Четверг, 27 ноября 2025 18:41
Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Военной прокуратурой Республики Абхазия завершено расследование уголовного дела по обвинению военнослужащего Джейранян Р.Э., Касландзия А.Б., Кесова И.Л. и несовершеннолетнего Агрба И.В. в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 320 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту применения насилия в отношении сотрудников милиции (Высшей школы милиции МВД РА), и направлено в Военный суд Республики Абхазия для рассмотрения по существу.

НАЧАЛАСЬ МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТОННЕЛЯ, ВЕДУЩЕГО В КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КМ
