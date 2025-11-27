УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ, НАПРАВЛЕНО В СУД

Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Военной прокуратурой Республики Абхазия завершено расследование уголовного дела по обвинению военнослужащего Джейранян Р.Э., Касландзия А.Б., Кесова И.Л. и несовершеннолетнего Агрба И.В. в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 320 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту применения насилия в отношении сотрудников милиции (Высшей школы милиции МВД РА), и направлено в Военный суд Республики Абхазия для рассмотрения по существу.