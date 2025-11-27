 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КМ

Новости Четверг, 27 ноября 2025 18:43
Оцените материал
(0 голосов)
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КМ

Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 28 ноября 2025 года состоится заседание Кабинета министров Республики Абхазия. Начало в 11 часов. На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

О представлении президенту Республики Абхазия предложения о заключении Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026 – 2030 годы;

О проведении переговоров и подписании Соглашения между Кабинетом Министров (Правительство) Республики Абхазия и Кабинетом Министров Республики Адыгея (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и социально-культурном сотрудничестве;

О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 4 ноября 2011 года №156 «О Перечне должностных лиц органов государственной власти, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне»;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 10 декабря 2015 года №177 «О Перечне сведений, отнесенных к государственной тайне»;

Об утверждении Порядка государственной аккредитации поставщиков социальных услуг в Республике Абхазия;

Об утверждении Формы страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

О внесении изменений в Положение о Министерстве социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;

О повышении заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2025 году;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 мая 2016 года №87 «Об одобрении «Перечня технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся на территории Республики Абхазия, необходимого для создания производства товаров, ввоз которого на таможенную территорию Республики Абхазия не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения);

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 мая 2016 года №88 «Об одобрении «Перечня сырья и материалов, ввозимых производителем товаров, предназначенных для промышленного производства товаров, аналоги которых не производятся в Республике Абхазия, ввоз которых на таможенную территорию Республики Абхазия не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения);

О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 31 мая 2019 года №91 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по производству электроэнергии»;

Об утверждении такс на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню;

Об утверждении лесосечного фонда и лесовосстановительных работ в лесах Республики Абхазия на 2026 год;

О проведении переговоров и подписании Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области карантина растений.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 27 ноября 2025 18:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ, НАПРАВЛЕНО В СУД ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ СЕЛО АЖАРА В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.