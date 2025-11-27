ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КМ

Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 28 ноября 2025 года состоится заседание Кабинета министров Республики Абхазия. Начало в 11 часов. На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

О представлении президенту Республики Абхазия предложения о заключении Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026 – 2030 годы;

О проведении переговоров и подписании Соглашения между Кабинетом Министров (Правительство) Республики Абхазия и Кабинетом Министров Республики Адыгея (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и социально-культурном сотрудничестве;

О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 4 ноября 2011 года №156 «О Перечне должностных лиц органов государственной власти, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне»;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 10 декабря 2015 года №177 «О Перечне сведений, отнесенных к государственной тайне»;

Об утверждении Порядка государственной аккредитации поставщиков социальных услуг в Республике Абхазия;

Об утверждении Формы страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

О внесении изменений в Положение о Министерстве социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия;

О повышении заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2025 году;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 мая 2016 года №87 «Об одобрении «Перечня технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся на территории Республики Абхазия, необходимого для создания производства товаров, ввоз которого на таможенную территорию Республики Абхазия не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения);

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 мая 2016 года №88 «Об одобрении «Перечня сырья и материалов, ввозимых производителем товаров, предназначенных для промышленного производства товаров, аналоги которых не производятся в Республике Абхазия, ввоз которых на таможенную территорию Республики Абхазия не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения);

О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 31 мая 2019 года №91 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по производству электроэнергии»;

Об утверждении такс на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню;

Об утверждении лесосечного фонда и лесовосстановительных работ в лесах Республики Абхазия на 2026 год;

О проведении переговоров и подписании Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области карантина растений.