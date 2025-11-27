 

ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ СЕЛО АЖАРА В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ

Четверг, 27 ноября 2025 18:49
ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ СЕЛО АЖАРА В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ

Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба сегодня посетил село Ажара в Кодорском ущелье Абхазии. Глава государства осмотрел здание, где ранее располагалась сельская больница, и где планируется открыть фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). На данный момент этот пункт функционирует в доме руководителя ФАП Галины Гунба.

Она доложила президенту о том, как оказывается медицинская помощь, а также о том, какая поддержка необходима для полноценной работы.

Бадра Гунба поручил начальнику УКС Демиру Гамисония в ближайшее время приступить к обустройству фельдшерского пункта, который будет занимать часть бывшей больницы. Задействовать всё здание нет необходимости, поскольку население ущелья небольшое.

Президент сказал руководителю медпункта о том, что даст соответствующее поручение Министерству здравоохранения, чтобы не было перебоев с обеспечением медикаментами.

Глава государства также встретился с начальником местной милиции Дауром Адлейба и представителем Службы государственной безопасности Абхазии Ноурызом Чачхалия, который несет службу в ущелье.

Офицеры доложили главе государства об оперативной обстановке на данной территории и о том, как они несут службу.

Бадра Гунба отметил важность их службы и подчеркнул, что они могут обращаться по любым вопросам обеспечения всем необходимым для работы.

