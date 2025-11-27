ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ СЕЛО АЖАРА В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ
Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба сегодня посетил село Ажара в Кодорском ущелье Абхазии. Глава государства осмотрел здание, где ранее располагалась сельская больница, и где планируется открыть фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). На данный момент этот пункт функционирует в доме руководителя ФАП Галины Гунба.
Она доложила президенту о том, как оказывается медицинская помощь, а также о том, какая поддержка необходима для полноценной работы.
Бадра Гунба поручил начальнику УКС Демиру Гамисония в ближайшее время приступить к обустройству фельдшерского пункта, который будет занимать часть бывшей больницы. Задействовать всё здание нет необходимости, поскольку население ущелья небольшое.
Президент сказал руководителю медпункта о том, что даст соответствующее поручение Министерству здравоохранения, чтобы не было перебоев с обеспечением медикаментами.
Глава государства также встретился с начальником местной милиции Дауром Адлейба и представителем Службы государственной безопасности Абхазии Ноурызом Чачхалия, который несет службу в ущелье.
Офицеры доложили главе государства об оперативной обстановке на данной территории и о том, как они несут службу.
Бадра Гунба отметил важность их службы и подчеркнул, что они могут обращаться по любым вопросам обеспечения всем необходимым для работы.
Последнее от Super User
- ТАРАЩ ХАГБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПРОЩАНИЯ С НИКИТОЙ СИМОНЯНОМ
- ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КМ
- УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ, НАПРАВЛЕНО В СУД
- НАЧАЛАСЬ МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТОННЕЛЯ, ВЕДУЩЕГО В КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ
- В СУХУМЕ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ