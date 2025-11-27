ТАРАЩ ХАГБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПРОЩАНИЯ С НИКИТОЙ СИМОНЯНОМ
Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба принял участие в церемонии прощания с легендарным футболистом и тренером, олимпийским чемпионом Никитой Павловичем Симоняном. Церемония состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», домашней арене футбольного клуба «Спартак».
В траурном мероприятии приняли участие министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, главный тренер сборной России Валерий Карпин, советник-посланник Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Дмитрий Кетия, представители абхазской диаспоры, легенды футбола Ахрик Цвейба и Руслан Аджинджал.
Венки на церемонию направили президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
От имени президента Абхазии Бадры Гунба Таращ Хагба зачитал телеграмму с соболезнованиями родным и близким Никиты Павловича.
«Примите самые искренние и сердечные соболезнования по поводу кончины Никиты Павловича Симоняна. С глубокой болью узнал об уходе человека, который был особенно дорог всем нам в Абхазии», – говорится в соболезновании главы государства.
Бадра Гунба подчеркнул, что детство и первые шаги в футболе Никиты Симоняна были связаны с Сухумом, и на протяжении всей жизни он сохранял теплую связь с малой родиной.
«Симонян сделал первые шаги в футболе именно в Сухуме и всегда помнил об Абхазии, независимо от того, куда ни приводила его жизнь и какие спортивные вершины он ни покорял. Для всего народа Абхазии он был и остается близким, родным человеком, которым мы искренне гордились. Светлая память Никите Павловичу, доброму, яркому, настоящему человеку», – заключил президент.
Церемония прощания собрала родных, друзей, коллег и воспитанников легендарного спортсмена. В последний путь Никиту Симоняна провожали под аплодисменты и композицию Фрэнка Синатры «My Way», исполненную саксофонистом, – так было исполнено последнее желание самого футболиста.
Никита Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака» (160 голов). Он выступал за «красно-белых» с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе – сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
Последнее от Super User
