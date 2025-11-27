Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия выражают обеспокоенность ситуацией вокруг событий 5 ноября т. г. и возможным осложнением общественно-политической обстановки.

«Убеждены, что любые попытки неправомерного вмешательства во внутренние политические процессы недопустимы.

В целях исключения возможности внешнего вмешательства во внутренние дела Республики Абхазия депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия рассматривают возможность ужесточения правовых норм в действующем законодательстве.

Вместе с тем считаем важным напомнить, что Парламент в рамках своей компетенции всегда оперативно реагирует на события, которые могут привести к дестабилизации общественно-политических отношений в стране.

Так, 12 ноября в Парламенте прошло расширенное совместное заседание комитетов по обороне и национальной безопасности и по государственно-правовой политике, посвященное вопросу нахождения в Республике Абхазия иностранных граждан, возможно, вовлеченных в выборный процесс. Депутатами были заслушаны Генеральный прокурор, руководители всех ключевых силовых структур, внимание которых было обращено на необходимость проведения всесторонней и объективной процессуальной проверки событий 5 ноября на предмет наличия нарушений действующего законодательства.

Народное Собрание – Парламент призывает все политические силы Абхазии, воздержаться от взаимных обвинений и руководствоваться общественными и государственными интересами», – говорится в заявлении Парламента.